Число жертв коронавируса в мире превысило 360 тыс. человек

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 пятницы о московскому времени достигло 360 332 человек, увеличившись за сутки на 4 644, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на это время насчитывалось 5 813 919 инфицированных COVID-19 (рост за сутки составил 118 764), излечились более 2,4 млн человек.

Между тем, по сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 909 003 человека, количество смертельных случаев превысило 362 тыс., излечились более 2,58 млн.

По информации университета Хопкинса, Общее число инфицированных в США - 1 721 750 (101 617 скончавшихся), Бразилии - 438 238 (26 754), Великобритании - 270 508 (37 919), Испании - 237 906 (27 119), Италии - 231 732 (33 142), Франции - 186 364 (28 655), Германии - 182 196 (8 470), Индии - 165 799 (4 711), Турции - 160 979 (4 461), Иране - 143 849 (7 627), Перу - 141 779 (4 099).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 46,5 против 45,9 в четверг. В США он достиг 312 человек, Испании - 580, Великобритании - 558, Италии - 548, Бразилии - 126, Франции - 439, Германии - 102, Турции - 53, Иране - 91, Индии - 3, Перу - 124.

В России, сообщает портал, на 8 утра пятницы скончались 28 человек на 1 млн жителей.

По данным российского штаба по борьбе с инфекцией по состоянию на 10:35 четверга, в России был зафиксирован 379 051 заболевший, 4 142 летальных исхода и 150 993 излечившихся.

Коронавирус распространился почти в 200 странах и районах мира.