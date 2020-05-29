В Бразилии за сутки выявили более 26 тысяч случаев COVID-19

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Число инфицированных коронавирусом в Бразилии достигло 438 238 человек, за сутки выявлено 26 417 новых случаев заболевания COVID-19, сообщается на сайте бразильского минздрава.

За сутки в стране было зарегистрировано 1 156 смертей, связанных с коронавирусом. По состоянию на 19:00 местного времени (01:00 мс) общее число жертв COVID-19 достигло 26 754.

Выздоровели более 177 тысяч человек, из них 10 957 - за прошедшие сутки.

Наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом сложилась в штатах Сан-Паулу (95 865 инфицированных и 6 980 умерших) и Рио-де-Жанейро (44 886 заболели, 4 856 умерли).

Бразилия занимает второе после США место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.