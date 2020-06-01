Посол РФ сообщил о тысяче россиян, ожидающих возвращения на родину из США

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Более 2 тысяч россиян смогли вернуться из США на родину вывозными рейсами, еще около тысячи желают покинуть Соединенные Штаты, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Для репатриации из США уже было организовано восемь спецрейсов: семь с восточного побережья и один - с западного. Вернуться на Родину смогли более двух тысяч человек", - сказал он журналистам.

Антонов отметил, что в Соединенных Штатах остаются еще около тысячи россиян, "которые хотели бы как можно скорее оказаться дома". В их числе семь школьников, которые ожидают "улучшения эпидемиологической ситуации в США" для отправки в Россию.

Также российский посол рассказал, что 30 мая в Россию из Нью-Йорка вылетели 322 человека, включая десять младенцев и трех школьников. 31 мая, по его словам, из Майами (штат Флорида) на родину возвращаются 396 соотечественников, среди них 49 младенцев и два школьника.

"Благодаря усилиям дипломатов в полетные списки этих рейсов удалось в общей сложности включить 44 гражданина, нуждающегося в незамедлительной репатриации по причинам гуманитарного характера. Среди них лица в непростой жизненной ситуации, больные, проходившие в США лечение и реабилитацию, инвалиды и пожилые люди, а также пять студентов, срок обучения которых подошел к концу", - пояснил Антонов.

В субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что всего более 25 тысяч остающихся за рубежом россиян хотят вернуться на родину.

До этого глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявлял, что заявления на портале госуслуг, необходимые для попадания в списки на вывозные рейсы, заполнили около 70 тысяч россиян, а вернулись в РФ больше 20 тысяч.