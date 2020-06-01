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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:27Заразились
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В Маниле начали постепенно ослаблять один из самых продолжительных в мире режимов изоляции

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Власти Филиппин с понедельника приступают к постепенной отмене мер изоляции в столице страны Маниле, сообщают региональные СМИ.

СМИ напоминают, что режим изоляции в Маниле, введенный из-за коронавируса, продолжался 78 дней и считается одним из самых длительных в мире.

Правительство страны разрешило с 1 июня открыться большинству учреждений не первостепенной важности, однако салоны красоты, парикмахерские, массажные салоны останутся закрыты, а рестораны могут лишь доставлять заказы. Также власти призывали носить маски, соблюдать дистанцию, по возможности оставаться дома и избегать мест скопления людей.

"В то время как все больше секторов и отраслей начинает работу, давайте продолжим сотрудничать с властями в деле поддержания карантинных мер безопасности", - с таким призывом к населению обратился представитель президента Филиппин Гарри Роке.

Однако, отмечают СМИ, хотя Манила и такие крупные города, как Себу и Замоанга, поддерживают режим изоляции, большинства провинций Филиппин, особенно в центре страны, уже отменили почти все ограничения.

Тем временем, некоторые эксперты предупреждали, что выход Филиппин из режима изоляции является преждевременным: так, за последние два дня в стране выявили свыше 3 тыс. случаев коронавируса - рекордные показатели с начала эпидемии. Всего в стране зафиксировано более 18 тыс. случаев болезни - 64% их приходится на Манилу. 957 инфицированных скончались, а 3,9 тыс. пациентов поправились.

Но как указывают СМИ, отмена ограничений жизненно важна для экономики страны, впервые с 1998 года вступающей в рецессию. К настоящему моменту во время изоляции работы лишились 2,6 млн филиппинцев, и это число грозит вырасти до 10 млн к концу года.

Напомним, что первая смерть от нового коронавируса за пределами Китая была зафиксирована на Филиппинах. Как сообщалось в начале февраля, там скончался заразившийся COVID-19 житель Уханя.

Хроника 09 января – 01 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Манила Филиппины Коронавирус

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