Елизавета II впервые за время изоляции появилась на публике - верхом на горном пони
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II в минувшие выходные впервые появилась на публике с момента введения в стране режима изоляции из-за коронавируса, сообщает CNN.
Королеву запечатлели при занятии верховой ездой на территории Виндзорского замка - любимой монаршей резиденции. Королевская чета переехала туда из Букингемского дворца в марте на фоне пандемии коронавируса.
Елизавета II каталась верхом на 14-летнем горном пони по кличке Балморал Ферн породы Fell Pony.
На королеве были цветной платок, твидовый пиджак, брюки для верховой езды, ботинки и белые перчатки.
Фотографии королевы были опубликованы в воскресенье на официальной странице королевской семьи в твиттере.
Her Majesty has enjoyed riding since childhood and is closely involved with the welfare of the horses she owns for breeding, riding and racing.— The Royal Family (@RoyalFamily) May 31, 2020
📸: Press Association pic.twitter.com/qKUYDuJViG
Елизавета II регулярно занимается верховой ездой. На протяжении всего правления она собирает для королевских конюшен чистокровных скаковых лошадей.
21 апреля Елизавете II исполнилось 94 года. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет и в настоящее время является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.