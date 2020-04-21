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Королеве Елизавете II исполнилось 94 года

Из-за COVID-19 Елизавета II отмечает день рождения без гостей и впервые без салюта

Королеве Елизавете II исполнилось 94 года
Королева Великобритании Елизавета II
Фото: PA/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполнилось 94 года. Свой день рождения она отпразднует с 98-летним супругом герцогом Эдинбургским Филиппом в Виндзорском замке, куда королевская чета в марте переехала из Букингемского дворца на фоне пандемии коронавируса, сообщает Associated Press.

Из-за охватившей весь мир инфекции и на фоне многих тысяч погибших от COVID-19 подданных королева попросила не устраивать салют, который традиционно украшает праздники монаршей семьи. Не будет сегодня и праздничного колокольного звона в Вестминстерском аббатстве, где состоялись памятные для королевы события - церемонии коронации (2 июня 1953 года) и бракосочетания с принцем Филиппом (20 ноября 1947 года). В настоящее время аббатство закрыто из-за принятых мер по борьбе с эпидемией.

Королевская семья поделилась в соцсетях новыми фотографиями по случаю дня рождения самого долгоправящего монарха в истории Великобритании - на сегодняшний день это 68 лет. Из-за введенных правил социального дистанцирования никаких посещений не планируется. В твиттере монаршей семьи были опубликованы рецепт и изображения шоколадного кекса.

Члены королевской семьи поздравили Елизавету II в социальных сетях. Ее сын принц Чарльз с супругой Камиллой поздравили королеву из Кларенс-хаус, резиденции британских монархов в Вестминстере.

"Желаем счастливого 94-го дня рождения Ее Величеству Королеве", - говорится в сообщении Кларенс-хаус в твиттере.

Такое же поздравление пришло из Кенсингтонского дворца. Там живет ее внук принц Уильям со своей семьей - супругой Кейт и детьми, правнуками Елизаветы II, принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.

Неизвестно, как поздравили королеву ее внук принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые официально сложили с себя полномочия старших членов британской королевской семьи, поскольку с 30 марта они не пользуются своей официальной страницей в инстаграме.

Согласно давней традиции, день рождения Елизавета II празднует дважды в году: 21 апреля в кругу семьи, а другой - официальный, обычно во вторую субботу июня. Летом Её Величество поздравляют всем государством, устраиваются открытые приемы и парады.

Елизавета ІІ родилась в 1926 году в Лондоне. Взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В браке с принцем Филиппом Маунтбеттеном у пары родилось четверо детей - Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард.

Великобритания Елизавета II

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