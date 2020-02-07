США сообщили об уничтожении одного из лидеров "Аль-Каиды"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Один из лидеров террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России) был уничтожен в результате спецоперации в Йемене, заявил президент США Дональд Трамп.

Как следует из распространенного заявления главы Белого дома, был ликвидирован основатель и лидер организации "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (AQAP) Касим аль-Рими.

Как отмечается в заявлении, под руководством аль-Рими AQAP "совершала беспрецедентные акты насилия в отношении гражданского населения Йемена и стремилась организовать и вдохновить многочисленные нападения на Соединенные Штаты и наши вооруженные силы".

"Его ликвидация еще больше ослабляет AQAP и группировку "Аль-Каида" в целом, и приближает нас к устранению угроз, которые эти организации представляют для нашей национальной безопасности", - подчеркнул Трамп.

В 2011 году в Пакистане в ходе спецоперации американских войск специального назначения ликвидирован был основатель террористической организации "Аль-Каида" Усама бен Ладен. В сентябре 2019-го - был уничтожен его сын Хамза бен Ладен, его американские военные ликвидировали на границе Афганистана и Пакистана.