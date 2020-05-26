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Премьер Джонсон пригласил Путина на виртуальный саммит по вакцинам 4 июня

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в Глобальном саммите по вакцинам, который пройдет 4 июня в виртуальном формате, сообщили "Интерфаксу" в посольстве Соединенного Королевства в Москве.

"4 июня правительство Великобритания проведет Global Vaccine Summit 2020. Главное задачей Саммита станет мобилизация ресурсов, необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации, чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против COVID-19", - заявили в британской дипмиссии.

Глобальный саммит по безопасности вакцин - международный форум, посвященный вопросам вакцинации. Предыдущий саммит проводился в Женеве в декабре 2019 года - в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В этом году аналогичное мероприятие проводит Великобритания.

Борис Джонсон Великобритания Коронавирус Владимир Путин

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