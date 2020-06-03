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Что случилось этой ночью: среда, 3 июня

Две недели молчания Китая, большое интервью приезидента Казахстана, новый суточный рекорд смертности от коронавируса в Бразилии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- AP выяснило, что Китай затягивал с предоставлением сведений о коронавирусе в ВОЗ. Китайские правительственные лаборатории обнародовали геном только после того, как другая лаборатория опубликовала его 11 января на сайте, посвященном вирусологии. И даже тогда Китай как минимум две недели не спешил сообщить ВОЗ о состоянии пациентов и случаях заражения, указывает агентство.

- В Бразилии установлен новый суточный "рекорд" смертности от коронавируса. За истекшие сутки скончались 1 262 человека, общее число жертв инфекции достигло 31 936 человек.

- Токаев заявил, что Казахстан не планирует присоединение к Союзному государству. Приоритетное направление - дальнейшее развитие интеграции в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, сказал он. В интервью "Комсомольской правде" президент страны также рассказал о переходе на латиницу и строительстве базы США в стране.

- Мишустин поручил Минздраву изменить ОМС для возобновления плановой работы больниц. Законопроект должен быть составлен до 4 июня.

- Около 20 человек задержаны в Москве на пикетах против полицейского насилия. Акцию под названием #RussianLivesMatter устроили в знак протеста против убийства подозреваемого 27-летнего мужчины в Екатеринбурге.

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