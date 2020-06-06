РФ попытается вернуть дипсобственность в США через ООН

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Постпредство РФ при ООН направило письмо генсекретарю Антониу Гутерришу с требованием призвать США вернуть российскую загородную дипсобственность на Лонг-Айленде из-за гуманитарных соображений на фоне пандемии коронавируса.

"Когда губернатор штата Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение из-за возрастающей угрозы пандемии COVID-19, мы запросили возврат указанной собственности (РФ на Лонг-Айленде - ИФ) для использования сотрудниками миссии с целью снижения рисков, связанных с распространением коронавируса", – заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на созванной по инициативе РФ экстренной встрече комитета Генассамблеи по сношениям со страной пребывания.

Он уточнил, что российские дипломаты направили вербальную ноту постпредству США при ООН, а также обратились с просьбой распространить ноту в качестве документа Генассамблеи.

"США не ответили на вербальную ноту российской миссии, дав понять нашему посольству в Вашингтоне, чтобы мы не ожидали положительной реакции. Принимающая сторона, таким образом, не намерена решать данную проблему или смягчать последствия нынешней сложной ситуации для дипломатов, испытывающих последствия пандемии", – отметил Кузьмин.

По его словам, такое отношение со стороны США не является достойным статуса принимающей страны.

Кузьмин информировал членов комитета, что постпред РФ при ООН Василий Небензя направил генсекретарю Антониу Гутерришу письмо "с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию и содействовать возвращению собственности".

За время пандемии в Нью-Йорке выявили 376 тысяч случаев заболевания коронавирусом, около 30 тысяч скончались.