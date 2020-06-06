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Более 41 тыс. резервистов Национальной гвардии выдвинули на усмирение беспорядков

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Губернаторы 33 американских штатов и округа Колумбия задействовали в общей сложности 41,5 тысячи резервистов Национальной гвардии для оказания помощи местным правоохранительным органам в случае новых массовых волнений и беспорядков, сообщило Бюро Нацгвардии США.

В частности, в округе Колумбия, где находится Вашингтон, для охраны порядка задействовано 1,5 тысячи местных бойцов нацгвардии, а также еще 3,9 тысячи, прибывших из 11 американских штатов.

Как сообщалось, в американских городах, в том числе в Вашингтоне, протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских в городе Миннеаполисе вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие. Губернаторы многих штатов ввели комендантский час.

Национальная гвардия США – это вид вооруженных сил, формирование резерва, организованного армией и ВВС США.

Формирования Национальной гвардии существуют в каждом штате и на территориях США, не являющихся штатами. Она имеет двойное подчинение: штату и федеральной администрации. Национальная гвардия представляет собой, так называемый организованный резерв, который состоит из лиц, имеющих достаточную военную выучку, которые сравнительно недавно закончили службу в войсках и не нуждаются в дополнительной подготовке.

Национальная гвардия может быть активирована в чрезвычайных ситуациях губернатором штата для выполнения различных задач внутри страны, в том числе для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка в случае массовых волнений и решения других задач.

США

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