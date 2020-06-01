Больше 60 тыс. солдат Нацгвардии США привлекли к борьбе с COVID-19 и беспорядками

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Более 60 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США сейчас задействованы в операциях против участников беспорядков и в борьбе против коронавируса, сообщает в понедельник CNN.

Около 17 тысяч из них размещены в городах, где происходят беспорядки и столкновения, начавшиеся на прошлой неделе в США в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали 25 мая в Миннеаполисе, при этом один из полицейских надавил на шею мужчины коленом. Впоследствии афроамериканец умер в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов переросли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

По мнению участников протестов, этот случай демонстрирует, что в США зачастую отношение полиции к нарушителям разнится в зависимости от их расовой принадлежности.

Кроме того, порядка 45 тыс. солдат Национальной гвардии размещены во всех 50 штатах США, и их работа связана с борьбой с COVID-19.