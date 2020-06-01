Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:32Заразились
на 01.06В России 414 878+9 035В мире 6 166 946+107 929

Больше 60 тыс. солдат Нацгвардии США привлекли к борьбе с COVID-19 и беспорядками

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Более 60 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США сейчас задействованы в операциях против участников беспорядков и в борьбе против коронавируса, сообщает в понедельник CNN.

В миреТрамп призвал губернаторов к более жестким мерам против участников беспорядковЧитать подробнее

Около 17 тысяч из них размещены в городах, где происходят беспорядки и столкновения, начавшиеся на прошлой неделе в США в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали 25 мая в Миннеаполисе, при этом один из полицейских надавил на шею мужчины коленом. Впоследствии афроамериканец умер в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов переросли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

По мнению участников протестов, этот случай демонстрирует, что в США зачастую отношение полиции к нарушителям разнится в зависимости от их расовой принадлежности.

Кроме того, порядка 45 тыс. солдат Национальной гвардии размещены во всех 50 штатах США, и их работа связана с борьбой с COVID-19.

Протесты у Белого дома в США

10
Хроника 28 мая – 01 июня 2020 годаВолна беспорядков в США
США коронавирус

Новости по теме

Новости
Волна беспорядков в США

Знаменитости США возмутились смертью Джорджа Флойда и потребовали разбирательства

В Греции возобновили работу отели и бассейны

В Греции возобновили работу отели и бассейны
Волна беспорядков в США

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков
Пандемия коронавируса

В ВОЗ заявили, что коронавирус не стал менее патогенным

В Испании впервые с марта не зафиксировали за сутки ни одной смерти от COVID-19

Черногория 1 июня открыла границы для 130 стран, не включив в список Россию

Черногория 1 июня открыла границы для 130 стран, не включив в список Россию
Обвинения против главы Россельхознадзора

Президент польской "Млековиты" опроверг вымогательство Россельхознадзором взятки

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Минобороны заявили о первых со времен холодной войны учениях НАТО в Баренцевом море

В Гонконге впервые запретили церемонию памяти событий на площади Тяньаньмэнь

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');