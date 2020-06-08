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Неизвестный кладоискатель нашел в США "сокровища Фенна" стоимостью $1 млн

Неизвестный кладоискатель нашел в США "сокровища Фенна" стоимостью $1 млн
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Неизвестный кладоискатель обнаружил в Скалистых горах в США так называемые сокровища Фенна - сундук с драгоценностями, спрятанный там коллекционером и ветераном Вьетнамской войны Форрестом Фенном, сообщает в понедельник CBS News со ссылкой на заявление самого Фенна.

Накануне, 7 июня, 89-летний Фенн сообщил, что с ним связался некий мужчина, который не хочет раскрывать свою личность, и объявил, что нашел бронзовый сундук с золотыми монетами, ювелирными изделиями, драгоценными камнями и другими ценными вещами общей стоимостью свыше 1 млн долларов. В подтверждение своих слов мужчина прислал фотографию сундука, заявил Фенн.

Фенн также сказал, что не знает этого мужчину, однако добавил, что кладоискатель смог найти сокровище в Скалистых горах благодаря стихотворению из автобиографии пожилого американца 2010 года "Страсть погони" (The Thrill of the Chase), в которой была зашифрована подсказка, где искать клад.

Фенн признался, что испытывает смешанные чувства по поводу того, что клад наконец нашли: с одной стороны, ему радостно, с другой стороны, грустно, так как поиски в конечном счете завершились. Ранее он пояснял, что спрятал клад в Скалистых горах, чтобы побудить людей погрузиться в мир дикой природы и дать им шанс испытать на себе каково это - охотиться за сокровищами в старомодном стиле.

Фенн - ветеран Вьетнамской войны, бывший арт-дилер и коллекционер. В 2010 году, в "Страсти погони" он написал о том, что спрятал сундук с сокровищами в Скалистых горах, к северу от города Санта-Фе (штат Нью-Мексико), где он и живет. После этого в поисках клада приняли участие сотни тысяч человек, отмечает CBS News.

По меньшей мере четыре человека погибли, пытаясь найти "сокровища Фенна". Последний случай смерти охотника за кладом был зафиксирован в марте этого года.

Форрест Фенн США Скалистые горы

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