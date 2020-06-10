Военные Эстонии заявили, что самолет РФ нарушил воздушное пространство страны
Эстонский МИД вручил послу России в Таллине ноту протеста в связи с этим инцидентом
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российский самолет TU 204-300 нарушил в среду воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндлоо (Vaindloo) и пробыл там около одной минуты, сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны.
Транспондер самолета был включен, однако отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал радиосвязь с диспетчерской службой Эстонии.
МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине и вручил ему ноту протеста.
В этом году это первый случай нарушения воздушного пространства Эстонии российским самолетом.