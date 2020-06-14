Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Визит глав МИД и Минобороны России Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Турцию в воскресенье не состоится, сообщили в МИД РФ.

Как сказали журналистам на Смоленской площади, дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно.

В МИД РФ напомнили, что по поручению президентов России и Турции министерства иностранных дел и обороны двух стран активно работают в поддержку ливийского урегулирования.

В ведомстве рассказали, что эксперты находятся в контакте в интересах скорейшего согласования прекращения огня, а также налаживания межливийского переговорного процесса на политическом и экономическом направлениях под эгидой Организации Объединенных Наций в соответствии с решениями Берлинской международной конференции от 19 января этого года и резолюцией 2510 СБ ООН.

Между тем Анатолийское агентство новостей сообщило, что в воскресенье Лавров провел телефонную беседу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Согласно сообщению, в ходе разговора было подтверждено решение продолжить контакты на уровне заместителей министров двух стран, а переговоры глав МИД состоятся позднее.

Накануне в МИД России сообщили, что Лавров и Шойгу в воскресенье направятся в Турцию для переговоров по региональной проблематике.