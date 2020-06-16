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Предвыборная кампания Байдена получила за май рекордные $80 млн пожертвований

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Предвыборная кампания бывшего вице-президента США Джо Байдена и Национальный комитет Демократической партии США собрали в мае почти $81 млн, сообщает The Hill.

По данным издания, эта сумма - $80,8 млн - превышает предыдущий месячный максимум Байдена в $79 млн, установленный в марте.

Как отмечают в кампании Байдена, 50% тех, кто делал взносы в мае, являются новыми донорами. Средний размер онлайн-пожертвования составил $30.

Выборы в США - 2020

Издание указывает, что сбор средств для предвыборных нужд вновь активизировался сейчас после апрельского спада, когда из-за экономических последствий пандемии COVID-19 собранная Байденом сумма составила $60,5 млн.

Однако средства, полученные в мае, в основном являются результатом создания Фонда победы Байдена - комитета по сбору средств, организованного предвыборным штабом бывшего вице-президента США и национальным комитетом Демократической партии. Об их сотрудничестве было объявлено в апреле.

The Hill отмечает, что предвыборная кампания президента США Дональда Трампа и Национальный комитет Республиканской партии еще не объявили о собранной за май сумме.

В апреле кампания Трампа и комитет Республиканской партии собрали $61,7 млн.

США Джо Байден Дональд Трамп

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