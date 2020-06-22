Болтон объявил о поддержке Байдена на президентских выборах в США

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности, республиканец Джон Болтон намерен голосовать за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена на ноябрьских выборах.

"В 2016 году я голосовал за Трампа, а не за Хиллари Клинтон. Теперь, увидев этого президента вблизи, я не могу сделать это снова. Я беспокоюсь за страну, и он (Трамп - ИФ) не представляет дело республиканцев, которое я хочу поддерживать", - сказал Болтон в интервью The Telegraph.

Он считает, что Трамп не видит разницы между собственными интересами и интересами страны, и возникающая "путаница", по оценке Болтона, "очень опасна для страны".

"Это означает, что нет последовательной темы или стратегии. Решение, принятое в один день, может быть легко изменено на следующий", - отметил Болтон.

Экс-советник президента дал интервью на фоне спора между ним и Белым домом по поводу публикации его книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". Мемуары должны выйти в свет 23 июня, но выдержки из книги уже были обнародованы в СМИ. Администрация Трампа настаивает на том, что мемуары Болтона содержат секретную информацию. В свою очередь, бывший советник президента отвергает обвинения и называет поведение Белого дома попыткой заглушить критику в адрес Трампа.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года.