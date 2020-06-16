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США спустя 17 лет возобновят практику смертных казней на федеральном уровне

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США сообщило, что в стране после 17-летнего перерыва возобновляется практика смертной казни федеральных преступников.

Федеральное бюро тюрем назначило казни четырех из пяти преступников, осужденных за убийство малолетних, а в двух случаях еще и за изнасилование, на период с 13 июля по 28 августа. Их казнь должна была состояться в декабре прошлого и январе текущего года, однако в последний момент приведение приговоров в исполнение было остановлено Верховным судом США.

"Мы в долгу перед жертвами этих ужасных преступлений", - говорится в заявлении генпрокурора Уильяма Барра, размещенном на сайте Минюста.

Вместе с тем, в некоторых американских штатах, преимущественно южных, применение смертной казни не прекращалось. Только в 2019 году были казнены 22 человека.

США Минюст США Уильям Барр

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