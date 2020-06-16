Лидера крупнейшей оппозиционной партии Армении лишили депутатской неприкосновенности

Армянский парламент также разрешил завести уголовное дело на Гагика Царукяна

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Парламент Армении удовлетворил ходатайство генпрокурора республики о лишении руководителя крупнейшей оппозиционной партии страны "Процветающая Армения" Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности и начале против него уголовного преследования по обвинению в даче взяток на парламентских выборах 2017 года.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в ходе тайного голосования за удовлетворение ходатайства главы надзорного ведомства единогласно выступили все 87 принявших в этом мероприятии участие депутатов.

Оппозиционная фракция "Светлая Армения" не приняла участие в голосовании. "Мы не будем участвовать в голосовании. Это политический фарс, нечестная игра, которая ведется против "Процветающей Армении", - сказал глава фракции Эдмон Марукян.

Оппозиционная фракция "Процветающая Армения" также не участвовала в голосовании. Таким образом, в нем приняла участие лишь правящая фракция "Мой шаг", которая представлена в парламенте 88 депутатами.

Ранее во вторник после выступления в парламенте Царукян, который считается одним из богатейших людей Армении, отправился на допрос в Службу национальной безопасности. У здания парламента проходила акция его сторонников, полиция задержала 154 человек.

Оппозиция обвинила генпрокурора Армении в выполнении политического заказа властей

Между тем, парламентская оппозиция Армении обвинила генпрокурора республики Артака Давтяна в выполнении политического заказа властей.

"Два года назад вы выполнили политический заказ властей. В 2018 году вы отказались от своего ходатайства лишить Никола Пашиняна (действующий премьер-министр - ИФ) депутатской неприкосновенности, после того, как к вам обратились власти. И сегодня вы выполняете политический заказ действующих властей, придя в парламент с ходатайством о лишении Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности", - заявила депутат парламента от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян, обращаясь к генпрокурору.

"Вы тогда утверждали, что есть все правовые основания для лишения Пашиняна депутатской неприкосновенности. Почему же отказались от своего ходатайства?", - отметила Зограбян.

"Тогда вы выполнили политический заказ властей, и сегодня выполняете политический заказ политической элиты. Мы не можем считать иначе, пока обратное не доказано", - заявил в свою очередь депутат парламента от оппозиционной фракции "Светлая Армения" Геворг Горгисян.

В апреле 2018 года во время массовых акций протеста против действующей тогда власти, в результате чего премьер-министром стал Никол Пашинян, действующий тогда первый вице-премьер Армении Карен Карапетян говорил, что задержанные оппозиционные депутаты Никол Пашинян, Арарат Мирзоян (действующий спикер парламента) и Сасун Микаелян (действующий депутат парламента) не будут лишены депутатской неприкосновенности.

"Принято решение отозвать из парламента заявление генпрокурора об их лишении депутатской неприкосновенности", - сказал тогда журналистам Карапетян.