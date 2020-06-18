Премьер-министр Армении посетовал на массовые нарушения масочного режима

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Армении за сутки выявили 665 новых случаев заражения коронавирусом, при этом граждане регулярно нарушают массовый режим, написал в фейсбуке премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Что мы делаем не так, если наши дорогие сограждане настолько пренебрегают собственным здоровьем и здоровьем окружающих? - добавил он. - Неужели сформированное путем диалога с гражданином наше правительство должно говорить с ним на языке принуждения?"

В Армении с 17 июня выходить из дома можно только с документами, подтверждающими личность. Также в стране действует масочный режим. За выход без маски или без документов полагается штраф в 10 000 драмов.

До 13 июля в стране введен режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем, все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.