Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
на 17.06В России 553 301+7 843В мире 8 173 940+139 436

Хуснуллин пообещал начало строительства трассы "Европа - Западный Китай" в конце года

Хуснуллин пообещал начало строительства трассы "Европа - Западный Китай" в конце года
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Строительство трассы "Европа - Западный Китай" планируется начать в конце 2020 года, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию он заявил, что сейчас началось проектирование, собирается управленческая схема.

В РоссииВ кабмине РФ не исключили, что трассу Москва-Казань построят за четыре годаВ кабмине РФ не исключили, что трассу Москва-Казань построят за четыре годаЧитать подробнее

"Я думаю, что выхода на стройку можно ждать в конце года", - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что большинство регионов, через которые пройдет дорога, уже утвердили трассировку.

"Практически все регионы, через которые она проходит, это и Оренбургская область, и Самарская область, Татарстан, Чувашия, Владимирская область, Нижегородская область, сама Москва, куда будет заходить трасса, подтвердили трассировки. Думаю, что в ближайший месяц они утвердят проекты планировок", - сказал вице-премьер.

Ранее Хуснуллин сообщал, что трассу "Европа - Западный Китай" планирует построить на четыре года раньше планируемого срока и сдать ее в 2024 году. В состав транспортного коридора входит скоростная автотрасса М-12 от Москвы до Казани.

Как будут строить

План строительства трассы включает четыре этапа.

"В первую очередь будет решаться важнейшая задача до 2024 года - мы приступаем к строительству буквально немедленно, с начала 2020 года начнём работы по строительству новых скоростных участков от Москвы до Владимира (145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска). Второй участок, который будет строиться в этот период - это южный обход Казани, участок Канаш-Шали (142,8 км). Третий этап стартует в 2021 году, это будет участок от Владимира до Арзамаса (267 км), мы к 2025 году завершим эту работу. В 2022 году мы приступим к соединению этих участков - от Арзамаса до Канаша (239 км)", - говорил курировавший ранее транспорт вице-премьер Максим Акимов.

По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд рублей. В проект планируется привлечь внебюджетное финансирование в размере 267,8 млрд рублей.

Марат Хуснуллин правительство

Новости

Источник узнал, что США и Россия обсуждают обмен Уилана через помилование

Источник узнал, что США и Россия обсуждают обмен Уилана через помилование

США ввели санкции против Башара Асада и его жены

США ввели санкции против Башара Асада и его жены

"Фанагория" начала продажи вин на китайской онлайн-площадке Tmall

Пандемия коронавируса

ВОЗ приветствовала прорыв в лечении тяжелых пациентов с COVID-19 дексаметазоном

ВОЗ приветствовала прорыв в лечении тяжелых пациентов с COVID-19 дексаметазоном

Что случилось этой ночью: среда, 17 июня

Сотрудница Пентагона, поставившая под сомнение заморозку помощи Украине, подала в отставку

КНДР снова введет военных в район приграничного города Кэсон и горы Кымгансан

Белгазпромбанк приостановил операции с валютой для физлиц

Белгазпромбанк приостановил операции с валютой для физлиц

В Риге снесут здание бывшего ЦК Компартии Латвии

Сотни рейсов в аэропортах Пекина отменили на фоне ситуации с COVID-19

Сотни рейсов в аэропортах Пекина отменили на фоне ситуации с COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');