Хуснуллин пообещал начало строительства трассы "Европа - Западный Китай" в конце года

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Строительство трассы "Европа - Западный Китай" планируется начать в конце 2020 года, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию он заявил, что сейчас началось проектирование, собирается управленческая схема.

"Я думаю, что выхода на стройку можно ждать в конце года", - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что большинство регионов, через которые пройдет дорога, уже утвердили трассировку.

"Практически все регионы, через которые она проходит, это и Оренбургская область, и Самарская область, Татарстан, Чувашия, Владимирская область, Нижегородская область, сама Москва, куда будет заходить трасса, подтвердили трассировки. Думаю, что в ближайший месяц они утвердят проекты планировок", - сказал вице-премьер.

Ранее Хуснуллин сообщал, что трассу "Европа - Западный Китай" планирует построить на четыре года раньше планируемого срока и сдать ее в 2024 году. В состав транспортного коридора входит скоростная автотрасса М-12 от Москвы до Казани.

Как будут строить

План строительства трассы включает четыре этапа.

"В первую очередь будет решаться важнейшая задача до 2024 года - мы приступаем к строительству буквально немедленно, с начала 2020 года начнём работы по строительству новых скоростных участков от Москвы до Владимира (145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска). Второй участок, который будет строиться в этот период - это южный обход Казани, участок Канаш-Шали (142,8 км). Третий этап стартует в 2021 году, это будет участок от Владимира до Арзамаса (267 км), мы к 2025 году завершим эту работу. В 2022 году мы приступим к соединению этих участков - от Арзамаса до Канаша (239 км)", - говорил курировавший ранее транспорт вице-премьер Максим Акимов.

По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд рублей. В проект планируется привлечь внебюджетное финансирование в размере 267,8 млрд рублей.