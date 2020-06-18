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Более 150 человек заразились COVID-19 в Пекине за неделю

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - По состоянию на 00:00 часов четверга по московскому времени в Пекине, начиная с 11 июня, выявлено 158 инфицированных COVID-19, сообщили медицинские власти столицы Китая.

К настоящему времени основная часть больных зафиксирована в районе Фэнтай – 113 человек. Эпицентром распространения инфекции стал расположенный там оптовый рынок сельхозпродукции "Синьфади". Инфицированные обнаружены также в восьми других районах Пекина.

Пекинская газета "Бэйцзин жибао" предупредила в четверг, что опасность распространения коронавируса продолжает оставаться крайне серьезной.

"Принимая во внимание, что оптовый рынок является крупнейшим торговым центром реализации сельскохозяйственных продуктов в Пекине, с обширной логистикой, большой численностью персонала, его мобильностью, риск распространения эпидемии очень велик, контроль сложен. Не исключено, что рост числа новых выявленных случаев заболевания будет сохраняться в течение определенного периода времени", - отметило издание.

По сообщениям провинциальных властей, новые больные выявлены в других регионах страны, в частности, в провинциях Чжэцзян, Хэбэй, Ляонин, Сычуань, городе центрального подчинения Тяньцзине. Все они в той или иной степени и форме контактировали с работниками рынка "Синьфади".

Власти столицы назвали ситуацию в столице "чрезвычайно серьезной". В связи с этим в Пекине со вторника действует второй уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

Как сообщалось со вторника введены масштабные ограничительные меры. Отменены тысячи авиарейсов между Пекином и другими районами Китая, введен запрет на выезд за пределы города автомашин такси, столичные власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома, закрыты все начальные и средние школы столицы, учащиеся переходят на дистанционный режим обучения, прекращена работа университетов, всех развлекательных и спортивных объектов.

В районе Фэнтай введен "режим военного времени", в микрорайонах, расположенных вблизи рынка "Синьфади", введены жесткие карантинные меры.

За истекшие стуки в Китае выявлены 36 новых случаев заражения коронавирусом, из них 28 больных в активной форме и восемь бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте в четверг.

Из активных случаев 24 зафиксированы внутри страны, 21 из них – в Пекине.

Китай Пекин коронавирус COVID-19

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