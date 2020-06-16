Автомобильное сообщение с Пекином ограничили на фоне новой вспышки коронавируса

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти Пекина приняли решение об ограничении автомобильного сообщения столицы с другими районами страны для предотвращения распространения коронавируса, новая вспышка которого была зафиксирована в городе на прошлой неделе.

В частности, автомобилям такси запрещен выезд за пределы города, этот запрет касается также тех водителей, которые подвозят пассажиров попутно. На выезде из Пекина будут установлены посты для контроля выполнения указания.

Столичный комитет здравоохранения также запретил выезд из Пекина людям с повышенным риском заражения, потребовал от людей этой категории, уже покинувших город, незамедлительно обратиться к местным властям.

За последние три дня, начиная с субботы, в Пекине, по данным Госкомздрава КНР, были выявлены 99 случаев заболевания COVID-19: по 36 в субботу и воскресенье, 27 - в понедельник. В это число не входят бессимптомные носители коронавируса.

Первые новые случаи появления коронавирусной инфекции были выявлены в столичном районе Фэнтай у пяти работников оптового рынка "Синьфади". Предположительно, коронавирус был обнаружен на доске для разделки лосося. После этого пекинские супермаркеты убрали его из продажи. За упущения в работе по профилактике и предотвращению распространения коронавируса со своего поста был снят заместитель главы района Чжоу Юйцин.

В районе был введен "режим военного времени". Жители 11 микрорайонов Фэнтая, расположенных вблизи рынка, должны соблюдать режим самоизоляции, они не имеют права покидать дома, власти принимают меры по обеспечению их продуктами питания и товарами первой необходимости, мобилизуют для этого волонтеров.

В Комитете здравоохранения Пекина по итогам проведенных экстренных совещаний заявили, что "в настоящее время ситуация в области профилактики и борьбы со вспышкой остается крайне сложной, сохраняется неопределенность в отношении мер по профилактике и борьбе со вспышкой болезни".

В Комитете потребовали принять все возможные меры, чтобы "как можно скорее выявить источник инфекции, эффективно блокировать пути передачи и решительно сдерживать распространение эпидемии".