Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 15.06В России 537 210+8 246В мире 7 900 924+133 972

Автомобильное сообщение с Пекином ограничили на фоне новой вспышки коронавируса

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти Пекина приняли решение об ограничении автомобильного сообщения столицы с другими районами страны для предотвращения распространения коронавируса, новая вспышка которого была зафиксирована в городе на прошлой неделе.

В миреВ Китае за сутки выявлены более 40 новых зараженных коронавирусомЧитать подробнее

В частности, автомобилям такси запрещен выезд за пределы города, этот запрет касается также тех водителей, которые подвозят пассажиров попутно. На выезде из Пекина будут установлены посты для контроля выполнения указания.

Столичный комитет здравоохранения также запретил выезд из Пекина людям с повышенным риском заражения, потребовал от людей этой категории, уже покинувших город, незамедлительно обратиться к местным властям.

За последние три дня, начиная с субботы, в Пекине, по данным Госкомздрава КНР, были выявлены 99 случаев заболевания COVID-19: по 36 в субботу и воскресенье, 27 - в понедельник. В это число не входят бессимптомные носители коронавируса.

Первые новые случаи появления коронавирусной инфекции были выявлены в столичном районе Фэнтай у пяти работников оптового рынка "Синьфади". Предположительно, коронавирус был обнаружен на доске для разделки лосося. После этого пекинские супермаркеты убрали его из продажи. За упущения в работе по профилактике и предотвращению распространения коронавируса со своего поста был снят заместитель главы района Чжоу Юйцин.

В районе был введен "режим военного времени". Жители 11 микрорайонов Фэнтая, расположенных вблизи рынка, должны соблюдать режим самоизоляции, они не имеют права покидать дома, власти принимают меры по обеспечению их продуктами питания и товарами первой необходимости, мобилизуют для этого волонтеров.

В Комитете здравоохранения Пекина по итогам проведенных экстренных совещаний заявили, что "в настоящее время ситуация в области профилактики и борьбы со вспышкой остается крайне сложной, сохраняется неопределенность в отношении мер по профилактике и борьбе со вспышкой болезни".

В Комитете потребовали принять все возможные меры, чтобы "как можно скорее выявить источник инфекции, эффективно блокировать пути передачи и решительно сдерживать распространение эпидемии".

Хроника коронавируса. Июнь.

28
В Турции сняли большую часть ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19Национальный театр Чехии завершил сезон балетом "Килиан - мосты времени" для 500 зрителей. Бесплатные билеты на представление получили медработники в благодарность за их труд во время продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Массовое тестирование жителей Пекина началось после обнаружения нового очага заражения на продуктовом рынке "Синьфади». Сейчас в городе выявлены 79 новых случаев COVID-19, все они имеют отношение к этому рынку. Аналогичные два случая зафиксированы в провинции Ляонин и три - в Хэбэй.Первый самолет вылетел из немецкого Дюссельдорфа на Майорку. С 15 июня туристы из Германии могут летать на Балеарские острова, Майорку, Ибицу, Менорку и Форментеру.11 июня. Музей сокровищ Святого Януария в Неаполе готовится к открытию.11 июня. В Индии начали продавать защитные маски с портретами мировых лидеров.11 июня. Парикмахер из Турина организовала работу в палатке на открытом воздухе.10 июня. В Иране суточный прирост зараженных SARS-CoV-2 вырос до 2 тысяч, это произошло через несколько дней после полного снятия всех карантинных ограничений.10 июня. В Тель-Авиве после ослабления карантинных ограничений открылись клубы на открытом воздухе в формате тихих вечеринок.9 июня. Парк Леголенд в Берлине вновь открыт для посетителей.9 июня. В Непале прошла акция протеста из-за неэффективности принятых правительством мер для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.8 июня. В Брюсселе клоуны-волонтеры выступили в поддержку медработников и зараженных у больницы Сен-Пьер.7 июня. В нидерландском Неймегене танцы возобновились в новом формате: участники двигались, не вставая со стульев, которые были расставлены в зале на расстоянии 1,5 м.6 июня. В Иордании открылись рестораны и кафе на фоне смягчения карантинных ограничений. В стране зафиксировано 808 заражений COVID-19 и 9 смертей.5 июня. В Мексике число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.4 июня. Парижская галерея Rivoli готовится возобновить работу после вызванного пандемией перерыва. К мероприятию были созданы шляпы для социального дистанцирования, изготовленные из папье-маше и вдохновленные головными уборами династии Сун.4 июня. Крупнейшие казино Лас-Вегаса, которые были закрыты еще в марте, возобновили работу.3 июня. Дизайнер Ники Марквардт из Мюнхена создала шляпу диаметром 1,5 метра для соблюдения социальной дистанции.3 июня. В Берлине готовится к открытию драматический театр.2 июня. В Ираке открыли новое кладбище Вади-эль-Салам для захоронения умерших от COVID-19 недалеко от города Эн-Наджаф. На фото: боец из состава Сил народной мобилизации, вызвавшийся работать на кладбище, сжигает одежду после церемонии погребения.2 июня. В столице Бразилии артисты вышли, чтобы почтить память жертв COVID-19. Число случаев заражения в стране превысило 526 тысяч.2 июня. В Абу-Даби на неделю ограничили въезд и выезд с территории эмирата в связи с карантинными мерами.1 июня. В городском парке Стамбула на газонах нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования. 1 июня. Папа римский Франциск впервые за три месяца обратился к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.1 июня. В баре испанской Памплоны роботы-официанты доставляют еду и напитки гостям, а также забирают грязную посуду.1 июня. В Амстердаме с 1 июня введено обязательное ношение масок в общественном транспорте.1 июня. В Москве в начале лета возобновляют работу торговые центры, гипермаркеты, стрит-ритейл, автосалоны и предприятия бытовых услуг.1 июня. В Бангкоке открылись кинотеатры с ограничением числа посетителей в зависимости от площади залов.
В Турции сняли большую часть ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19
Китай Пекин Фэнтай Синьфади Коронавирус

Новости по теме

Новости

Трамп анонсировал указ о реформе полиции

Военные КНДР объявили о планах вернуться в демилитаризованную зону

Военные КНДР объявили о планах вернуться в демилитаризованную зону

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн человек

В Грузии задержан россиянин по делу о подготовке заказного убийства

В Грузии задержан россиянин по делу о подготовке заказного убийства

РФ направила МИД Украины ноту протеста в связи с "антироссийскими выходками" в Киеве

Вторая крупная сланцевая компания США объявила о банкротстве

Вторая крупная сланцевая компания США объявила о банкротстве

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана

Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана

Семья осужденного в РФ Уилана не будет просить власти США о его обмене

Польша открыла границу с Калининградской областью для отдельных категорий россиян

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');