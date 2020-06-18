В Баку и еще 6 городах Азербайджана введут жесткий карантин

В целом в стране карантинный режим продлят до 1 августа

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Власти Азербайджана приняли решение продлить специальный карантинный режим до 1 августа на фоне ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией, заявила пресс-секретарь МИД республики Лейла Абдуллаева на брифинге в четверг.

Абдуллаева добавила, что наряду с этим, в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Ленкоране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля вводится жесткий карантинный режим.

"В этот 14-тидневный срок население этих городов сможет покидать свои квартиры только на основе СМС-разрешений и специальных разрешений", - отметила она.

Абдуллаева добавила, что в этот двухнедельный срок в этих городах будет запрещена деятельность торговых центров, объекты общепита смогут работать только на вынос, приостанавливается деятельность салонов красоты, парикмахерских, музеев.

При этом она добавила, что в этот период будет работать без ограничений метро, будут открыты парки и бульвары. Абдуллаева подчеркнула, что лицам старше 65 лет рекомендуется не выходить на улицу в этот период.

В последние 3 недели в Азербайджане наблюдается рост числа зараженных. Как сообщил ранее в четверг оперштаб, в республике за сутки COVID-19 выявлен еще у 338 человек. "В тоже время выздоровело 117 человек", - подчеркнули в штабе.

Оперштаб сообщил, что скончались 6 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19. Таким образом, общее число зараженных достигло 11 329 человек, число вылечившихся - 6 192, скончавшихся - 139.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 4 998 человек", - рассказали в штабе. За прошедшие сутки в стране было проведено 6,1 тыс. тестов на коронавирус.