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Глава правительства Казахстана и три министра вышли из самоизоляции

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции по истечении необходимого срока, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

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"По результатам повторного контрольного теста на COVID-19 получен второй отрицательный результат", - говорится в сообщении.

Кроме того, находившиеся на самоизоляции министры образования Асхат Аймагамбетов, сельского хозяйства Сапархан Омаров, экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев прошли аналогичную процедуру. У всех получен отрицательный результат анализа на COVID-19, отметили в пресс-службе.

"В этой связи глава правительства и министры продолжат работу по графику в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В настоящее время все совещания и заседания правительства проходят в селекторном режиме. В здании правительства и дома министерств усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности, 80% сотрудников переведены на удаленный режим работы.

В минувшее воскресенье министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией и находится в госпитале. Позже пресс-служба премьер-министра сообщила, что Биртанов сопровождал в поездке в Жамбылскую область главу правительства Аскара Мамина. Тест на COVID-19 у главы Кабмина показал отрицательный результат.

Кроме того сообщалось, что на самоизоляцию отправились глава Минсельхоза Сапархан Омаров, глава Минобразования Асхат Аймагамбетов, министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, а также председатель мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.

Позднее стало известно, что коронавирусную инфекцию обнаружили у заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.

Казахстан Аскар Мамин Коронавирус

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