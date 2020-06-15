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Глава Минобороны Казахстана самоизолировался в преддверии поездки на парад в Москву

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев перешел на режим самоизоляции в преддверии поездки в Москву на парад Победы по приглашению своего российского коллеги Сергея Шойгу, сообщила пресс-служба оборонного водомства республики.

Ермекбаев находится на самоизоляции с 11 июня, говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в понедельник. "Меры по самоизоляции были приняты с учетом порядка посещения зарубежных стран (в условиях пандемии коронавируса - ИФ), рекомендаций врачей, а также состояния санитарно-эпидемиологической обстановки", - пояснили в пресс-службе.

Пандемия коронавируса

По ее информации, министр обороны находится на рабочем месте, при этом исключены его непосредственные контакты с подчиненными.

"Руководство деятельностью Министерства обороны и Вооруженных Сил осуществляется по телефону и посредством видеоконференцсвязи", - уточнили в ведомстве.

Там также сообщили, что в период самоизоляции с министром обороны проводятся необходимые диагностические мероприятия.

"Решение о дате завершения режима самоизоляции будет принято после возвращения из Москвы с учетом текущей обстановки", - добавили в пресс-службе.

Ранее в июне глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что посетить парад Победы в российской столице намерены 12 зарубежных лидеров. Парад Победы, перенесенный в этом году с 9 мая из-за ситуации с коронавирусом, пройдет в Москве 24 июня.

Казахстан Нурлан Ермекбаев Москва Парад Победы Коронавирус

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