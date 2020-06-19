Претендент на пост президента Белоруссии Бабарико сохранил статус подозреваемого

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Экс-банкир Виктор Бабарико, решивший выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы в Белоруссии и задержанный в четверг Департаментом финансовых расследований, находится в статусе подозреваемого, заявил его адвокат Дмитрий Лаевский.

"Обвинение не предъявлено, он имеет статус подозреваемого", - сказал Лаевский в пятницу.

По словам адвоката, Бабарико возмущен незаконностью его задержания и отсутствием каких-либо оснований для этого, а также отсутствием допуска к нему адвоката.

Кроме того, Лаевский сообщил, что сын Бабарико Эдуард также находится в следственном изоляторе КГБ, и процессуальные действия с участием его адвоката должны состояться завтра.

18 июня Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом был задержан. В Комитете госконтроля заявили, что претендент на пост президента был задержан, поскольку "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности". После задержания, вопреки процедуре, к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.

19 июня Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что фигуранты дела Белгазпромбанка "создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах". В связи с этим дальнейшее расследование уголовного дела поручено следственным подразделениям органов государственной безопасности Белоруссии.

Также 19 июня белорусские правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить Бабарико выступил Европейский союз.

Бабарико с 2000 года был председателем правления "Белгазпромбанка". В этой должности проработал до 12 мая 2020 года, когда объявил о своем решении выдвинуться в кандидаты на пост президента республики. Он зарегистрировал вторую по размеру инициативную группу в 8 904 человека (больше только у действующего президента Александра Лукашенко). По состоянию на 19 июня, инициативная группа Бабарико собрала почти 435 тыс. подписей за его выдвижение в кандидаты в президенты при необходимом минимуме в 100 тыс. подписей.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.