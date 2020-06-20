МИД РФ получит средства на соцподдержку оставшихся за рубежом из-за COVID-19 россиян

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло проект распоряжения о выделении МИД средств на соцподдержку россиян, оставшихся за рубежом в связи с распространением COVID-19.

"Принятие распоряжения позволит оказать социальную поддержку российским гражданам, оказавшимся в сложном положении на территориях иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в части оплаты расходов на проживание, питание, а также продления сроков действия документов, на основании которых граждане находятся на территориях иностранных государств", - говорится в его сообщении.

Как подчеркивают в кабинете министров, предполагается, что принятие распоряжения позволит обеспечить финансовые выплаты россиянам до 30 июня этого года включительно.

Бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства выделяются МИД России "на оказание социальной поддержки российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции".

Решение было принято на заседании кабинета министров 18 июня.

Ранее американский университет Джонса Хопкинса сообщал, что число скончавшихся от связанных с COVID-19 заболеваний в мире на 08:00 по Москве субботы достигло 460 005 человек.

Всего в мире с начала пандемии, по его данным, к этому времени насчитывалось 8 663 135 инфицированных COVID-19, излечились 4,2 млн. человек.