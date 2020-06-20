Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 20.06В России 576 952+7 889В мире 8 663 136+174 159

МИД РФ получит средства на соцподдержку оставшихся за рубежом из-за COVID-19 россиян

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло проект распоряжения о выделении МИД средств на соцподдержку россиян, оставшихся за рубежом в связи с распространением COVID-19.

"Принятие распоряжения позволит оказать социальную поддержку российским гражданам, оказавшимся в сложном положении на территориях иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в части оплаты расходов на проживание, питание, а также продления сроков действия документов, на основании которых граждане находятся на территориях иностранных государств", - говорится в его сообщении.

В миреВОЗ предупредила об опасной фазе распространения коронавирусаВОЗ предупредила об опасной фазе распространения коронавирусаЧитать подробнее

Как подчеркивают в кабинете министров, предполагается, что принятие распоряжения позволит обеспечить финансовые выплаты россиянам до 30 июня этого года включительно.

Бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства выделяются МИД России "на оказание социальной поддержки российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции".

Решение было принято на заседании кабинета министров 18 июня.

Ранее американский университет Джонса Хопкинса сообщал, что число скончавшихся от связанных с COVID-19 заболеваний в мире на 08:00 по Москве субботы достигло 460 005 человек.

Всего в мире с начала пандемии, по его данным, к этому времени насчитывалось 8 663 135 инфицированных COVID-19, излечились 4,2 млн. человек.

Хроника коронавируса. Июнь.

34
Производство гробов в чилийском Сантьяго увеличилось на 120%. На фото: На фото: мастерская фирмы Bergut Funeral Services, которая назвала свою базовую модель гробов COVID.Роботы в бейсбольной форме подбадривают игроков перед первым матчем Профессиональной бейсбольной лиги Nippon в японской Фукуоке18 июня. В Китае за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом.18 июня. Латинскую Америку назвали новым эпицентром пандемии COVID-19. Самая сложная ситуация складывается в Бразилии, Перу и Чили. В Бразилии уже 955 тысяч зараженных и более 45 тысяч погибших.17 июня. В доме престарелых в испанской Валенсии придумали способ, с помощью которого можно безопасно обняться с близкими.16 июня. В Пакистане подтвердили более 148 тысяч случаев заболевания COVID-19.15 июня. В Турции сняли большую часть ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.15 июня. Национальный театр Чехии завершил сезон балетом "Килиан - мосты времени" для 500 зрителей. Бесплатные билеты на представление получили медработники в благодарность за их труд во время продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. 15 июня.Первый самолет вылетел из немецкого Дюссельдорфа на Майорку. С 15 июня туристы из Германии могут летать на Балеарские острова, Майорку, Ибицу, Менорку и Форментеру.15 июня. Массовое тестирование жителей Пекина началось после обнаружения нового очага заражения на продуктовом рынке "Синьфади». Сейчас в городе выявлены 79 новых случаев COVID-19, все они имеют отношение к этому рынку. Аналогичные два случая зафиксированы в провинции Ляонин и три - в Хэбэй.11 июня. Музей сокровищ Святого Януария в Неаполе готовится к открытию.11 июня. В Индии начали продавать защитные маски с портретами мировых лидеров.11 июня. Парикмахер из Турина организовала работу в палатке на открытом воздухе.10 июня. В Иране суточный прирост зараженных SARS-CoV-2 вырос до 2 тысяч, это произошло через несколько дней после полного снятия всех карантинных ограничений.10 июня. В Тель-Авиве после ослабления карантинных ограничений открылись клубы на открытом воздухе в формате тихих вечеринок.9 июня. Парк Леголенд в Берлине вновь открыт для посетителей.9 июня. В Непале прошла акция протеста из-за неэффективности принятых правительством мер для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.8 июня. В Брюсселе клоуны-волонтеры выступили в поддержку медработников и зараженных у больницы Сен-Пьер.7 июня. В нидерландском Неймегене танцы возобновились в новом формате: участники двигались, не вставая со стульев, которые были расставлены в зале на расстоянии 1,5 м.6 июня. В Иордании открылись рестораны и кафе на фоне смягчения карантинных ограничений. В стране зафиксировано 808 заражений COVID-19 и 9 смертей.5 июня. В Мексике число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.4 июня. Парижская галерея Rivoli готовится возобновить работу после вызванного пандемией перерыва. К мероприятию были созданы шляпы для социального дистанцирования, изготовленные из папье-маше и вдохновленные головными уборами династии Сун.4 июня. Крупнейшие казино Лас-Вегаса, которые были закрыты еще в марте, возобновили работу.3 июня. Дизайнер Ники Марквардт из Мюнхена создала шляпу диаметром 1,5 метра для соблюдения социальной дистанции.3 июня. В Берлине готовится к открытию драматический театр.2 июня. В Ираке открыли новое кладбище Вади-эль-Салам для захоронения умерших от COVID-19 недалеко от города Эн-Наджаф. На фото: боец из состава Сил народной мобилизации, вызвавшийся работать на кладбище, сжигает одежду после церемонии погребения.2 июня. В столице Бразилии артисты вышли, чтобы почтить память жертв COVID-19. Число случаев заражения в стране превысило 526 тысяч.2 июня. В Абу-Даби на неделю ограничили въезд и выезд с территории эмирата в связи с карантинными мерами.1 июня. В городском парке Стамбула на газонах нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования. 1 июня. Папа римский Франциск впервые за три месяца обратился к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.1 июня. В баре испанской Памплоны роботы-официанты доставляют еду и напитки гостям, а также забирают грязную посуду.1 июня. В Амстердаме с 1 июня введено обязательное ношение масок в общественном транспорте.1 июня. В Москве в начале лета возобновляют работу торговые центры, гипермаркеты, стрит-ритейл, автосалоны и предприятия бытовых услуг.1 июня. В Бангкоке открылись кинотеатры с ограничением числа посетителей в зависимости от площади залов.
Производство гробов в чилийском Сантьяго увеличилось на 120%. На фото: На фото: мастерская фирмы Bergut Funeral Services, которая назвала свою базовую модель гробов COVID.
МИД РФ Коронавиус

Новости по теме

Новости

Правозащитники сообщили о задержании на пикетах в Минске более 80 человек

Правозащитники сообщили о задержании на пикетах в Минске более 80 человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 460 тыс.

Что случилось этой ночью: суббота, 20 июня

34 новых случая COVID-19 выявлено в Китае за сутки

Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам

Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам

США отклонили запросы китайских авиакомпаний на дополнительные рейсы

В США подтвердили приглашение Китая к участию в консультациях по контролю над вооружениями

Пикеты в поддержку кандидатов в президенты Белоруссии закончились задержаниями

В трех штатах зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19

Лукашенко признал, что если поступит демократично, то потеряет страну

Лукашенко признал, что если поступит демократично, то потеряет страну
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');