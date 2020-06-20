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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
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В Пекине началось массовое тестирование жителей на коронавирус

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Пекине развернута кампания по комплексному повсеместному тестированию жителей для выявления инфицированных COVID-19, сообщил журналистам заместитель заведующего орготделом пекинского горкома КПК Чжан Цян.

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Эта мера продиктована новой вспышкой инфекции, которая начала распространяться в городе с 11 июня. На сегодняшний день уже выявлено 205 носителей вируса, отметил чиновник на пресс-конференции.

В первую очередь тестированию подлежат работники 36 крупнейших рынков и предприятий питания, которые относятся к группе повышенного риска.

Всего с 11 июня пробы на вирус взяты уже у 2 млн 297 тыс. человек из двадцатимиллинного населения столицы.

Первый зараженный был выявлен в Пекине 11 июня на столичном оптовом продовольственном рынке "Синьфади" в городском районе Фэнтай.

По мере роста числа инфицированных власти Пекина со вторника ввели второй уровень реагирования на чрезвычайные ситуации и масштабные ограничительные меры. Отменены тысячи авиарейсов между Пекином и другими районами Китая, введен запрет на выезд за пределы города такси, столичные власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома. Закрыты все начальные и средние школы столицы, учащиеся перешли на дистанционный режим обучения, прекращена работа университетов, всех развлекательных и спортивных объектов.

В районе Фэнтай введен "режим военного времени", в микрорайонах, расположенных вблизи рынка "Синьфади", введены жесткие карантинные меры.

В то же время пекинские власти сообщили, что город не будет блокирован, как это имело место в начале года в Ухане, который считается эпицентром распространения коронавируса.

Китай Пекин коронавирус

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