Число жертв COVID-19 в США превысило 121 тысячу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Общее число скончавшихся от коронавируса в США достигло 121 407, свидетельствуют данные сайта Worldometer, опубликованные в субботу.

По данным портала, который специализируется на статистике и новостях по важнейшим мировым событиям, по состоянию на 12:45 по московскому времени в Штатах с начала пандемии зарегистрировано 2 297 360 инфицированных.

В мае президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что от коронавируса в стране могут умереть от 75 тыс. до 100 тыс. человек.