Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 20.06В России 576 952+7 889В мире 8 663 136+174 159

Число жертв COVID-19 в США превысило 121 тысячу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Общее число скончавшихся от коронавируса в США достигло 121 407, свидетельствуют данные сайта Worldometer, опубликованные в субботу.

В миреВ трех штатах зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19Читать подробнее

По данным портала, который специализируется на статистике и новостях по важнейшим мировым событиям, по состоянию на 12:45 по московскому времени в Штатах с начала пандемии зарегистрировано 2 297 360 инфицированных.

В мае президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что от коронавируса в стране могут умереть от 75 тыс. до 100 тыс. человек.

Коронавирус охватил США

15
Граждан США призвали не выходить на улицу при плохом самочувствии. Также не рекомендуется выходить из дома пожилым и людям с тяжелыми заболеваниями. В США с начала пандемии умерли более 10 тысяч человек, заразившихся коронавирусомЧисло новых случаев коронавируса в США превышает общее число выздоровевшихВласти США не советуют жителям страны собираться группами более 10 человек, ходить в рестораны и бары, посещать дома престарелых. Работать и учиться, по возможности, рекомендуется из дома.Некоторые ликеро-водочные заводы в США перешли на производство дезинфицирующего средства для рук из-за дефицита антисептикаБольницы США перегружены, ускоренно строятся временные госпиталиГород Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь и в одноименном штате фиксируются самые высокие показатели. Количество случаев заражения в городе Нью-Йорке приближается к 70 тысячам, число смертей почти достигло 3 тысяч.В Нью-Йорк прибыл плавучий госпиталь ВМС США, чтобы разгрузить больницы мегаполиса, не справляющиеся с потоком пациентовГубернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о продлении режима "Нью-Йорк на паузе": школы, а также предприятия и организации, деятельность которых не носит первостепенный характер, будут закрыты до 29 апреля.На территории Центрального парка в Нью-Йорке развернули мобильный госпиталь, состоящий из 14 палатокКрупнейший американский мегаполис практически опустелВ стране протестировали более 1 млн человек на наличие коронавируса. По словам Дональда Трампа, никто в мире не проводит сейчас тестирование более интенсивно, чем Штаты.Число заражений COVID-19 среди американских военнослужащих превысило 1 тыс. Больше всего заражений подтвердилось среди служащих в ВМС США.Главный хирург США предупредил об ожидаемом росте числа заражений коронавирусом в стране, поскольку многие американцы, особенно молодые, не воспринимают угрозу всерьезПрезидент США Дональд Трамп заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США
Граждан США призвали не выходить на улицу при плохом самочувствии. Также не рекомендуется выходить из дома пожилым и людям с тяжелыми заболеваниями.

Новости по теме

Новости

Лукашенко оправдался за слова о невозможности женщины стать президентом Белоруссии

Штаб Бабарико подал документы для его регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

МИД РФ получит средства на соцподдержку оставшихся за рубежом из-за COVID-19 россиян

Правозащитники сообщили о задержании на пикетах в Минске более 80 человек

Правозащитники сообщили о задержании на пикетах в Минске более 80 человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 460 тыс.

Что случилось этой ночью: суббота, 20 июня

34 новых случая COVID-19 выявлено в Китае за сутки

Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам

Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам

США отклонили запросы китайских авиакомпаний на дополнительные рейсы

В США подтвердили приглашение Китая к участию в консультациях по контролю над вооружениями

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');