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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:58Заразились
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На Кипре не будут требовать от иностранных туристов справку о COVID-19

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Власти Кипра решили, что больше не будут требовать от иностранных туристов, прибывающих в страну, наличие справки об отсутствии заражения коронавирусом, пишет в воскресенье The Guardian.

Пандемия коронавируса

До сих пор отдыхающие должны были предоставить справку, полученную максимум за 72 часа до прибытия на Кипр, что они не больны вирусом.

Теперь же в министерстве туризма Кипра решили отказаться от этой схемы и ограничиться проверкой на вирус некоторой части прибывающих туристов. The Guardian отмечает, что эта проверка коснется 15% из иностранцев, прибывающих в страну.

Согласно оценкам, на отдых на Кипр в ближайшие недели ежедневно будет прибывать по 1,5 тыс. иностранцев в сутки.

Власти сильно зависящего от туризма Кипра ранее заверяли, что, если на их территории иностранный отдыхающий заболеет вирусом, то они возьмут на себя все расходы, связанные с лечением.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Кипр Коронавирус

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