Штаб Трампа подсчитает, насколько демократы снизили посещаемость его митинга в Оклахоме

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники предвыборной кампании президента США Дональда Трампа в воскресенье определяют, насколько сильно сторонники демократов сумели своими действиями снизить посещаемость его субботнего предвыборного митинга в Оклахоме.

По сообщению CNN, в преддверии митинга движения против Трампа призывали своих сторонников в соцсетях запрашивать билеты на это мероприятие, а потом не являться на него.

В свою очередь издание Politico передает, что теперь ведется подсчет, сколько таких "фейковых" сторонников Трампа забронировали билеты, а затем не пришли на стадион. При этом в предвыборном штабе считают, что речь шла о "сотнях тысяч" подобных заявок.

Сам Трамп ранее в июне говорил, что получил более миллиона запросов на посещение митинга. Однако в итоге в Оклахоме на крытом спортивном стадионе было видно несколько пустых секторов. Поддерживающие демократов СМИ сделали вывод, что попытка президента мощно возобновить предвыборную кампанию, таким образом, провалилась, причем - в Оклахоме, считающейся одним из самых надежных оплотов республиканцев.

Сам Трамп обычно любит рассказывать о толпах своих сторонников на митингах. В 2016 году он призывал обратить внимание, что у его соперницы Хиллари Клинтон "посещаемость" в разы ниже. Теперь то же самое он рассказывает о его новом сопернике - Джо Байдене, выступления которого действительно не вызывают большого интереса у избирателей.