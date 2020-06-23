В Армении оппозиционная партия не согласилась с поправками в Конституцию

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ереван. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия считает узурпацией власти принятый парламентом закон о конституционных изменениях, предполагающий прекращение полномочий судей Конституционного суда и смещение с должности главы КС Грайра Товмасяна.

"Произошедшее сегодня в парламенте является узурпацией власти, поскольку парламентское большинство не предусмотренным Конституцией путем захватила полномочия Конституционного суда и президента Армении. Уголовная и политическая ответственность за это полностью лежит на Николе Пашиняне и депутатах парламента. Данным решением власти Армении проигнорировали международные обязательства страны и нанесли очередной урон престижу страны", - говорится в заявлении Республиканской партии, распространенном в понедельник.

Как сообщалось ранее, проект о конституционных изменениях был представлен правящей фракцией "Мой шаг", поправками предусмотрено прекращение полномочий судей, которые работают в этой должности более 12 лет, вместо них будут назначены новые судьи. Предусмотрено также прекращение полномочий действующего председателя КС Товмасяна. Он останется судьей КС. Власти Армении добиваются его отставки после того, как в сентябре 2019 года КС признал неправомочным арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя страны.

В понедельник парламент Армении также проголосовал против обращения в Конституционный суд по вопросу внесения изменений в Конституцию, а также проголосовал за изменения в закон "Об уставе парламента", которыми предполагается, что законопроект о конституционных изменениях не будет отправлен на подпись президенту республики. При этом президент должен подписать изменения в закон "Об уставе парламента".

Венецианская комиссия Совета Европы заявила в понедельник, что "сожалеет, что проект о внесении поправок в Конституцию был внесен в парламент Армении в день принятия Венецианской комиссией заключения по данному вопросу, и по ряду пунктов не соответствует изложенным в мнении комиссии рекомендациям".

Ранее власти Армении планировали 5 апреля проведение референдума о поправках в Конституцию, касающихся Конституционного суда, но он был отменен в связи с пандемией коронавируса и введением режима чрезвычайного положения.

Конституционный кризис в Армении сложился после того, как в сентябре 2019 года КС признал неправомочным арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна. После этого действующие власти Армении добивались отставки председателя КС Товмасяна. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностным положением в 2012-2013 годы, когда он занимал должность министра юстиции Армении.

Ранее парламент также принял закон о досрочном выходе на пенсию судей КС, который предполагал пожизненную пенсию в размере действующей зарплаты и премиальных выплат, однако этой возможностью никто из судей не воспользовался.

Между тем, Конституционный суд Армении в понедельник сообщил, что 7 июля проведет заседание по вопросу о статье 300.1 УК (свержение конституционного строя), по которой обвиняется экс-президент республики Роберт Кочарян.

Ранее адвокат экс-президента Арам Вардеванян заявил журналистам, что Венецианская комиссия Совета Европы обнародовала консультативное мнение относительно статьи 300.1 УК, отметив, что статья содержит множество неопределенностей, которые не могут существовать в уголовном кодексе.

По его словам, КС может признать данную статью несоответствующей Конституции, после чего уголовное преследование против Кочаряна будет прекращено.