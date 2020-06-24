Президент Армении разрешил принимать конституционные поправки без своей подписи

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян подписал принятые парламентом поправки в закон "Об уставе парламента", предполагающие, что закон о конституционных изменениях не будет отправлен на подпись президенту.

В минувший понедельник парламент Армении принял закон о конституционных изменениях, который был представлен правящей фракцией "Мой шаг". Поправками предусмотрено прекращение полномочий судей, которые работают в этой должности более 12 лет, вместо них будут назначены новые судьи. Предусмотрено также прекращение полномочий действующего председателя Конституционного суда (КС) Грайра Товмасяна. Он останется судьей КС.

В понедельник парламент Армении также проголосовал против обращения в КС по вопросу внесения изменений в Конституцию, а также проголосовал за изменения в закон "Об уставе парламента", которыми предполагается, что законопроект о конституционных изменениях не будет отправлен на подпись президенту республики.

Таким образом конституционные изменения войдут в силу после объявления об этом спикером парламента, предположительно, в среду.

Власти Армении добиваются отставки главы КС Товмасяна после того, как в сентябре 2019 года КС признал неправомочным арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя страны.

Против Товмасяна возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностным положением в 2012-2013 годы, когда он занимал должность министра юстиции Армении.

Между тем, Конституционный суд Армении в понедельник сообщил, что 7 июля проведет заседание по вопросу о статье 300.1 УК (свержение конституционного строя), по которой обвиняется экс-президент республики Роберт Кочарян.

Ранее в понедельник председатель Конституционного суда Армении не исключил возможности обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с принятым парламентом законом о конституционных изменениях. Критикуя принятые поправки, он отметил, что конституционные изменения подлежат конституционному надзору, чего сделано не было.