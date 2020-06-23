Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:39Заразились
на 23.06В России 599 705+7 425В мире 9 098 641+143 105

В Израиле за сутки выявили самое высокое число зараженных COVID-19 с конца апреля

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Израиле за сутки выявили рекордно высокое число зараженных COVID-19 с конца апреля, сообщает во вторник издание "Едиот ахронот".

Так, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 377 новых случаев заражения, тогда как, например, на прошлой неделе максимальное число новых выявленных случаев за сутки составило 257. Таким образом, сейчас в Израиле коронавирусом болеют свыше 5 тыс. человек.

Накануне, 22 июня, в стране возобновилось движение междугороднего железнодорожного транспорта после трех месяцев перерыва из-за COVID-19. Всего в Израиле за время пандемии выявили более 20,8 тыс. зараженных, скончались 307 человек.

Хроника 09 января – 23 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Израиль Коронавирус

Новости

Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac

Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac

Число жертв коронавируса в мире превысило 472 тысячи человек

Трамп обвинил Обаму в слежке во время предвыборной кампании 2016 года

Трамп обвинил Обаму в слежке во время предвыборной кампании 2016 года

Что случилось этой ночью: вторник, 23 июня

Сенаторы назвали незаконным решение Трампа о выходе США из Договора по открытому небу

Трамп приостановил действие некоторых рабочих виз до конца 2020 года

Хадж в этом году запретят для иностранных паломников

Хадж в этом году запретят для иностранных паломников

В США признали четыре китайских СМИ иностранными миссиями

WWDC 2020: Apple представила обновления для операционных систем

WWDC 2020: Apple представила обновления для операционных систем

В Турции арестовали четырех человек за шпионаж в пользу Франции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');