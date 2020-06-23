В Израиле за сутки выявили самое высокое число зараженных COVID-19 с конца апреля

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Израиле за сутки выявили рекордно высокое число зараженных COVID-19 с конца апреля, сообщает во вторник издание "Едиот ахронот".

Так, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 377 новых случаев заражения, тогда как, например, на прошлой неделе максимальное число новых выявленных случаев за сутки составило 257. Таким образом, сейчас в Израиле коронавирусом болеют свыше 5 тыс. человек.

Накануне, 22 июня, в стране возобновилось движение междугороднего железнодорожного транспорта после трех месяцев перерыва из-за COVID-19. Всего в Израиле за время пандемии выявили более 20,8 тыс. зараженных, скончались 307 человек.