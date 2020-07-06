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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
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В Израиле снова закроют спортзалы и бары

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Правительство Израиля по рекомендации Минздрава распорядилось немедленно закрыть клубы, бары, культурные и спортивные учреждения, пишет Jerusalem Post. Минздрав рекомендовал закрыть и синагоги, однако по предложению главы МВД Арье Дери, они продолжат принимать верующих, но не более чем 19 человек одновременно.

Пандемия коронавируса

"Эпидемия распространяется, это очевидно. Цифры резко растут каждый день, в том числе количество тяжелых пациентов. Сегодня в тяжелом состоянии около 90 заболевших, их число удваивается ежедневно, - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. - Если мы не начнем действовать сейчас, в ближайшие недели мы можем получить сотни или даже тысячи пациентов в тяжелом состоянии".

Глава национального Совета безопасности Меир Бен-Шаббат, в свою очередь, заявил, что страна в шаге от полного закрытия. Он уточнил, что если в понедельник не будет принято никаких решений, то через неделю придется обсуждать уже полный локдаун.

Минздрав также ранее рекомендовл правительству разрешить ресторанам принимать не более 20 человек, закрыть детские лагеря для детей среднего и старшего возраста, запретить проводить банкеты численностью свыше 50 человек.
Автобусам предлагалось разрешить перевозить не больше чем по 20 пассажиров, не включая при этом кондиционер, но открывая окна.

Также ведомство рекомендовало государственным учреждениями перевести на удаленку 30% сотрудников.

В законодательном комитете Кнессета депутаты в понедельник поддержали законопроект по увеличению штрафа за появление в общественных местах без маски с 200 до 500 шекелей. Предполагается, что на пленрном заседании поправки рассмотрят 6 июля вечером. Считается, что маски помогают сдержать распространение коронавируса на 95%, пишет издание.

Об ускорении распространения коронавируса в Израиле заговорили в июне. До тех пор страна постепенно открывалась и считалось, что власти и врачи достаточно быстро справились с эпидемией. На середину апреля в стране было подтверждено 12 855 случаев заражения и 148 летальных исходов. На утро понедельника в стране было уже 30 162 подтвержденных случаев с начал эпидемии и 332 летальных исхода. Активных случаев насчитывалось 11 856. 90 заболевших находятся в стационарах в тяжелом состоянии.

25 июня правительство решило продлить запрет на въезд иностранцам до 1 августа.

Хроника коронавируса. Июль.

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Израиль коронавирус Биньямин Нетаньяху Арье Дери МВД Минздрав

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