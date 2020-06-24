Януковича и двоих экс-министров обороны Украины заподозрили в госизмене

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Бывшего президента Виктора Януковича и двоих бывших министров обороны Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева заподозрили в государственной измене.

Согласно сообщению пресс-службы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, в ходе досудебного расследования установлено, что Янукович при соучастии Саламатин и Лебедева с 2012 по 2014 годы совершил действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, ее обороноспособности.

"Подозреваемые в период с 2012 по 2014 годы осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации. Такие действия совершались, в частности, на территории автономной республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.