Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:45Заразились
на 25.06В России 613 994+7 113В мире 9 430 384+166 918

Украинский премьер заявил, что страна вошла в серьезную волну заболеваемости COVID-19

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины усиливает контроль соблюдения карантинных ограничений, заболеваемость коронавирусом растет, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"От недели к неделе продолжается рост. Загруженность больниц значительно увеличилась. Есть области, в которых загруженность больниц составляет более 50%. К сожалению, это очень негативный сигнал и это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", - отметил Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в четверг. Его цитирует официальный сайт кабмина.

В миреКарантин на Украине будет продлен до конца июляЧитать подробнее

В некоторых регионах, сообщил премьер, пришлось разворачивать больницы второй волны на прием пациентов с коронавирусом."Украинские медики и эпидемиологи говорят нам об одной главной причине - люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти, чтобы не потерять какие-то политические очки, продолжают ослаблять ограничения, оставшиеся на местном уровне", - сказал Шмыгаль.

"На сегодняшний день мы получили во многих областях четкий конкретный результат по росту заболеваемости, хотя при такой модели карантина, которую мы ввели, в других странах заболеваемость не растет, а держится на умеренном уровне", - подчеркнул глава кабмина.

В связи с этим правительство с понедельника, 22 июня, начало штрафовать, пока что преимущественно учреждения, которые не соблюдают карантинные ограничения.

В миреЗаболевшую коронавирусом жену Зеленского госпитализировалиЧитать подробнее

"Но уважаемые граждане, мы будем усиливать контроль соблюдения социального дистанцирования, масочного режима, дезинфекционных мероприятий. Это очень важно, чтобы мы не провалились в такую волну эпидемии, которая была в Италии и Испании. Прошу всех быть бдительными, ответственными и очень взвешенно относиться к требованиям карантина", - настаивает премьер-министр.

"Если мы хотим уберечь экономику страны от падения и не закрывать страну, не делать полную остановку и не вводить такой карантин, как это было в марте, есть единственный путь - всем вместе соблюдать требования адаптивной модели карантина - маски, дезинфекция, социальная дистанция", - заключил он.

На Украине по состоянию на утро четверга выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, что стало очередным антирекордом. 349 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 16 умерли.

Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг заявил, что показатель количества активных больных коронавирусом на Украине достиг 50 на 100 тыс. населения, что значительно превышает определенный правительством для стран "зеленой" зоны показатель (40 на 100 тыс. населения).

Хроника 09 января – 25 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Денис Шмыгаль Украина Коронавирус

Новости по теме

Новости

В ООН констатировали рост числа потребителей наркотиков во всем мире

Россия в 2023 году доставит на МКС двух космических туристов

СКР обвинил журналиста Айдера Муждабаева в публичном оправдании терроризма

ВОЗ отметила резкий рост новых случаев COVID-19 в Европе после снятия ограничений

В Кремле отвергли обвинения Лукашенко во вмешательстве в выборы

Bayer выплатит до $10,9 млрд из-за претензий по гербициду Roundup

Bayer выплатит до $10,9 млрд из-за претензий по гербициду Roundup

Лукашенко заявил о российском вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

Лукашенко заявил о российском вмешательстве во внутренние дела Белоруссии
Пандемия коронавируса

В США за сутки выявили рекордные 45,5 тыс. новых случаев COVID-19

В Бразилии за сутки почти 41 тыс. человек заразились COVID-19 и 1,1 тыс. умерли

В Бразилии за сутки почти 41 тыс. человек заразились COVID-19 и 1,1 тыс. умерли
Пандемия коронавируса

На Украине зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

На Украине зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');