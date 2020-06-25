Украинский премьер заявил, что страна вошла в серьезную волну заболеваемости COVID-19

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины усиливает контроль соблюдения карантинных ограничений, заболеваемость коронавирусом растет, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"От недели к неделе продолжается рост. Загруженность больниц значительно увеличилась. Есть области, в которых загруженность больниц составляет более 50%. К сожалению, это очень негативный сигнал и это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", - отметил Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в четверг. Его цитирует официальный сайт кабмина.

В некоторых регионах, сообщил премьер, пришлось разворачивать больницы второй волны на прием пациентов с коронавирусом."Украинские медики и эпидемиологи говорят нам об одной главной причине - люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти, чтобы не потерять какие-то политические очки, продолжают ослаблять ограничения, оставшиеся на местном уровне", - сказал Шмыгаль.

"На сегодняшний день мы получили во многих областях четкий конкретный результат по росту заболеваемости, хотя при такой модели карантина, которую мы ввели, в других странах заболеваемость не растет, а держится на умеренном уровне", - подчеркнул глава кабмина.

В связи с этим правительство с понедельника, 22 июня, начало штрафовать, пока что преимущественно учреждения, которые не соблюдают карантинные ограничения.

"Но уважаемые граждане, мы будем усиливать контроль соблюдения социального дистанцирования, масочного режима, дезинфекционных мероприятий. Это очень важно, чтобы мы не провалились в такую волну эпидемии, которая была в Италии и Испании. Прошу всех быть бдительными, ответственными и очень взвешенно относиться к требованиям карантина", - настаивает премьер-министр.

"Если мы хотим уберечь экономику страны от падения и не закрывать страну, не делать полную остановку и не вводить такой карантин, как это было в марте, есть единственный путь - всем вместе соблюдать требования адаптивной модели карантина - маски, дезинфекция, социальная дистанция", - заключил он.

На Украине по состоянию на утро четверга выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, что стало очередным антирекордом. 349 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 16 умерли.

Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг заявил, что показатель количества активных больных коронавирусом на Украине достиг 50 на 100 тыс. населения, что значительно превышает определенный правительством для стран "зеленой" зоны показатель (40 на 100 тыс. населения).