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ЕС отложил реформирование фьючерсного рынка на год

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Брюссель откладывает введение новых правил для стимулирования конкуренции на европейских фьючерсных рынках на год, приняв это решение менее чем за две недели до того, как новые нормы должны были вступить в силу.

Европарламент и Хорватия, нынешний председатель Совета ЕС, пошли на соответствующий шаг в связи с предупреждениями регуляторов о том, что сектор не успевает подготовиться к так называемому режиму "открытого доступа", пишет Financial Times.

Изменения, которые должны были вступить в силу 4 июля, позволят инвесторам выбрать новую клиринговую палату или продолжить работу с той, где проводился клиринг сделок.

Европейское управление по ценным бумагам и биржам (ESMA) в июне предупредило, что в связи с пандемией коронавируса сектор может не успеть завершить подготовку к сроку.

Новые правила призваны стимулировать конкуренцию среди бирж и клиринговых палат на европейском рынке фьючерсов. Крупные участники рынка и страны, включая Германию, выступали против изменений.

Правила фактически делают возможным заключать соглашения о торговле на одной платформе, а затем проводить клиринг сделок на конкурирующей. Их введение уже откладывалось в 2018 году, что объяснялось слишком существенной неопределенностью с юридической точки зрения и на рынках в связи с Brexit.

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