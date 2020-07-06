Правящая партия набрала большинство голосов на выборах в парламент Хорватии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - На парламентских выборах в Хорватии, по предварительным данным, победила правящая партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра Андрея Пленковича.

Как сообщил государственный избирком, после подсчета голосов с 97,6% избирательных участков, ХДС получает в парламенте 66 из 151 места.

Пленкович уже объявил о своей победе на выборах и заявил своим сторонникам, что новому составу правительства предстоит напряженная работа.

"Хорватия сталкивается с серьезными вызовами, которые требуют от нас ответственности, знаний и опыта. Именно это мы и предложили хорватским избирателям", - заявил он.

Теперь ХДС будет искать партнеров для формирования правящей коалиции, что, по мнению аналитиков, не должно быть слишком сложно, учитывая их сильные показатели.

"Сейчас у них довольно комфортная позиция, поскольку они могут выбирать себе партнеров и не вести переговоры со своими оппонентами из правого политической сектора", - заявил хорватскому государственному телевидению политолог Берто Салай.

Важнейшей задачей нового кабинета станет сдерживание распространения коронавирусной инфекции и восстановление экономики. По прогнозам экспертов, темпы экономического роста страны могут снизиться в 2020 году на 10%, доходы от туризма упадут на 70%.