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Главный инфекционист США констатировал серьезную проблему с коронавирусом в стране

Главный инфекционист США констатировал серьезную проблему с коронавирусом в стране
Фото: Reuters

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Главный инфекционист США, руководитель Национального Института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи констатировал, что в ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране очень серьезная. Как заявил Фаучи, слова которого приводит "Би-би-си", в США серьезная проблема" с COVID-19.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса на пятницу, 26 июня, в США было выявлено более 45 тысяч новых случаев заболевания, что перекрывает предыдущий антирекорд (более 40 тыс. новых заболевших за сутки), установленный всего лишь днем ранее.

Коронавирус охватил США

В Соединенных Штатах за весь период выявлено более 2,4 млн инфицированных, погибли от COVID-19 более 125 тысяч американцев. Это абсолютный мировой антирекорд.

Во время пятничного брифинга представители Белого дома призвали молодых американцев пройти тест на вирус, даже если у них нет симптомов заболевания. Эксперты предполагают, что рост заболеваемости частично объясняется увеличением количества проводимых тестов.

Специалисты в области здравоохранения отмечают, что реальные цифры по заболевшим могут быть в 10 раз выше официальных.

В некоторых штатах - например, Техасе, Флориде и Аризоне - ухудшение ситуации вынудило власти отложить снятие введенных ранее коронавирусных ограничений.

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