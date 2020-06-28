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Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

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В субботу, по данным университета, в стране было зарегистрировано 32 865 новых случаев заражения и 395 смертей.

Как сообщает CNN, из-за вновь ускорившегося распространения коронавируса планы по снятию антивирусных ограничений отменили либо приостановили 12 американских штатов (Аризона, Арканзас, Делавэр, Флорида, Айдахо, Луизиана, Мэн, Невада, Нью-Мексико, Северная Каролина, Техас и Вашингтон).

Между тем, исследование на наличие антител к коронавирусу, проведенное Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), показало, что число реальное количество переболевших COVID-19 в стране может быть в разы выше. К такому выводу в CDC пришли, исследовав образцы крови, взятые в период с 23 марта по 3 мая в шести районах коммерческими лабораториями для анализов, не связанных с коронавирусной инфекцией.

Так, в Коннектикуте антитела были выявлены у 5% населения. Это означает, что с коронавирусом сталкивались в шесть раз больше человек, чем было включено в статистику. В Нью-Йоркской агломерации расхождение между числом зарегистрированных случаев и результатами исследования оказалось 12-кратным (антитела у 7% населения), а в Миссури - 24-кратным (2,65%).

CDC отмечает, что результаты исследования могут не отражать реальной картины заболеваемости, поскольку оно не учитывает факторов риска заражения - таких, как род деятельности и состояние здоровья. Тем не менее, агентство намерено продолжать исследование и даже расширить его еще на четыре штата - Калифорнию, Луизиану, Миннесоту и Пенсильванию.

США Коронавирус

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