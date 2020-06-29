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С больниц в США будут взимать более $3 тыс. за лечение пациента с частной страховкой "Ремдесивиром"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences Inc обнародовала планы, касающиеся стоимости препарата Remdesivir для лечения коронавируса COVID-19.

Компания планирует взимать с медицинских учреждений в США $3120 за каждого пациента с коммерческой страховкой.

Gilead собирается взимать плату, начиная с июля. Компания начала предоставлять препарат для распределения в США с мая, когда он был одобрен для экстренного использования.

Компания планирует брать более высокую плату за пациентов с частной страховкой в США и более низкую - за тех, кто участвует в государственных страховых программах, таких, как Medicare, в США, а также за пациентов из всех других развитых стран, которые страхуют их напрямую.

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Стоимость для правительства составит $390 за одну дозу препарата, или $2340 за пациента за самую короткую схему лечения и $4290 - за более длительный курс.

При этом стоимость для неправительственных учреждений, включая больницы, составит около $520 за одну дозу препарата, или на треть больше, чем для правительства, за пациентов с коммерческой страховкой.

США станут единственной развитой страной, в которых стоимость препарата будет варьироваться, сказал главный исполнительный директор Gilead Дэниэл О'Дей в интервью The Wall Street Journal. Власти других стран обсуждают стоимость лекарств напрямую с производителями.

В среднем препарат должен сократить расходы больниц на $12 тыс. на пациента, сказал он. Расчеты компании основаны на данных, согласно которым один день пребывания пациента в больнице стоит $3 тыс., а пациентов, принимающих remdesivir, выписывают на четыре дня раньше, чем тех, кто проходит стандартное лечение.

Gilead сообщила, что потратила около $50 млн на исследования и разработки, связанные с препаратом, в первом квартале, или около 4,5% от общих расходов на R&D. К концу 2020 года компания планирует потратить более $1 млрд на разработку и производство remdesivir, сказал О'Дей.

США Gilead remdesivir

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