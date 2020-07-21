"Турецкий поток" скоро остановится на еще один ремонт

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Морской газопровод из России в Турцию через Черное море скоро остановится на еще один ремонт - с 27 июля по 10 августа, сообщает турецкая компания Botas.

Ранее этим летом "Турецкий поток" останавливался на плановое обслуживание с 23 по 29 июня.

"Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год снабжает газом запад Турции, а также Болгарию, Грецию и Македонию. Вскоре газ "Турецкого потока" должен прийти в Сербию, а затем в Венгрию и Австрию. Одна из его ниток предназначена для турецкого рынка, другая - для стран юга Европы.