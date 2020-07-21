Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:45Заразились
на 21.07В России 783 328+5 842В мире 14 703 293+195 802

"Турецкий поток" скоро остановится на еще один ремонт

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Морской газопровод из России в Турцию через Черное море скоро остановится на еще один ремонт - с 27 июля по 10 августа, сообщает турецкая компания Botas.

Ранее этим летом "Турецкий поток" останавливался на плановое обслуживание с 23 по 29 июня.

"Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год снабжает газом запад Турции, а также Болгарию, Грецию и Македонию. Вскоре газ "Турецкого потока" должен прийти в Сербию, а затем в Венгрию и Австрию. Одна из его ниток предназначена для турецкого рынка, другая - для стран юга Европы.

Турецкий поток

Новости по теме

Новости

В украинском Луцке неизвестный захватил автобус с пассажирами

Что случилось этой ночью: вторник, 21 июля

На саммите ЕС достигли соглашения по антикризисному плану и бюджету

На саммите ЕС достигли соглашения по антикризисному плану и бюджету

Британские депутаты решили, что Россия пыталась влиять на референдум о Шотландии

Первая ступень ракеты Falcon 9 приземлилась на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 приземлилась на плавучую платформу

В Госдуме заявили, что ввод Египтом войск в Ливию уравновесит силы в регионе

Что произошло за день: понедельник, 20 июля

Парламент Египта наделил президента правом отправить войска в Ливию

Парламент Египта наделил президента правом отправить войска в Ливию

Великобритания объявила о приостановке соглашения с Гонконгом об экстрадиции

Пандемия коронавируса

Британская компания заявила, что ее способ лечения снижает риск развития тяжелой формы COVID-19 на 79%

Британская компания заявила, что ее способ лечения снижает риск развития тяжелой формы COVID-19 на 79%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');