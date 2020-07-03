Почти три четверти британских компаний признались, что планируют увольнять людей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Почти три четверти британских производителей готовятся сократить персонал в следующие шесть месяцев, показал отраслевой опрос, проведенный организацией Make UK для Банка Англии с 5 по 19 июня среди 2800 финансовых директоров компаний.

Более 40% опрошенных сказали, что в их компаниях сократят рабочие места до конца года. Еще треть респондентов отметили вероятность сокращений.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак на следующей неделе, как ожидается, обнародует пакет мер поддержки экономики, при этом компании призывают к расширению мер финансовой помощи, чтобы выжить в условиях кризиса, пишет Financial Times.

Между тем топ-менеджеры компаний говорят, что уже начали отказываться от правительственной схемы, предусматривающей отправку сотрудников в неоплачиваемый отпуск и компенсации части их зарплаты государством, в пользу программ по сокращению персонала на фоне опасений, что спрос может остаться низким надолго.

Опрошенные ожидают, что продажи будут на 26% ниже нормальных уровней в следующие три месяца. Существенное падение продаж прогнозируется во всех секторах, несмотря на возобновление экономической активности. В результате состояние рынка труда будет ухудшаться.

Финдиректора прогнозируют, что к концу года доля безработных превысит 11%.

"Учитывая, что уровень безработицы, вероятно, будет находиться выше значений до пандемии примерно на 4% до 2023 года, рынок труда останется препятствием для восстановления экономики еще на какое-то время", - говорит старший экономист консалтинговой компании Capital Economics Рут Грегори.