Генпрокуратура Белоруссии подтвердила законность задержания Бабарико

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре Белоруссии считают законным задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.

Там напомнили, что законность подтверждена постановлением суда Центрального района Минска.

18 июня Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом. В Комитете госконтроля Белоруссии заявили, что претендент в президенты был задержан, поскольку "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности". После задержания вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.

19 июня генпрокурор Александр Конюк заявил, что фигуранты дела Белгазпромбанка "создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах". В тот же день белорусские правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить Бабарико выступил Европейский союз.

По информации адвоката, Бабарико было предъявлено обвинение, однако по какой статье, не сообщается ввиду подписки о неразглашении. Позднее было предъявлено обвинение и Бабарико-младшему.

Выборы президента республики должны пройти 9 августа.