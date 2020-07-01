Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 01.07В России 654 405+6 556В мире 10 475 838+173 786

Путин назвал целью санкций в отношении Сирии "экономическое удушение" страны

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Нелегальные санкции в отношении Сирии негативно влияют страну и "душат" ее, заявил в среду президент России Владимир Путин.

"Свое негативное влияние оказывают и санкции, введенные в отношении Сирии в обход Совета Безопасности ООН, то есть нелегальные по сути дела, незаконные санкции", - сказал он в ходе видеоконференции глав России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.

Путин рассказал, что, по данным всемирной продовольственной программы, половина населения Сирии, а именно свыше 9 млн человек нуждаются в продовольственной помощи.

"Несмотря на это и на призыв генсекретаря ООН к смягчению санкционного давления в условиях пандемии и в Вашингтоне, и в Брюсселе приняты решения продлить рестрикции против Дамаска, - заявил он. - Кроме того, введены новые санкции, целью которых, безусловно, является стремление к экономическому удушению Сирийской Арабской республики".

Президент России подчеркнул, что важно наладить оказание гуманитарной помощи и поддержать сирийский народ.

В миреСША ввели санкции против Башара Асада и его женыСША ввели санкции против Башара Асада и его женыЧитать подробнее

Путин также предложил поддержать инклюзивный межсирийский диалог в рамках конституционного комитета в Женеве и помочь участникам встретиться для начала прямого диалога.

"Наша тройка могла бы многое сделать в сфере постконфликтного обустройства Сирии, восстановления экономики и социальной сферы, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц", - сказал он.

И как добавил президент РФ, "в условиях распространения коронавирусной инфекции координация наших усилий на гуманитарном треке урегулирования приобретает еще большую актуальность".

Ранее сообщалось, что 17 июня США ввели новые санкции против Сирии, под которые попали и президент страны Башар Асад со своей супругой. Речь идет о политических и экономических ограничениях. Пока новые санкции введены в отношении 39 граждан и организаций.

Сирия Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Меркель заявила о необходимости завершения "Северного потока 2" вопреки санкциям США

Меркель заявила о необходимости завершения "Северного потока 2" вопреки санкциям США

Власти Китая посчитали неубедительным исследование об угрозе нового типа свиного гриппа

Власти Китая посчитали неубедительным исследование об угрозе нового типа свиного гриппа

СМИ узнали о переброске силами Хафтара баллистических ракет в Сирт

В Белоруссии заявили об идее Москвы передать полномочия Минска на наднациональный уровень

В Белоруссии заявили об идее Москвы передать полномочия Минска на наднациональный уровень

В Китае потребовали от четырех американских СМИ раскрыть данные об их финансах

В Гонконге арестовали 30 человек на фоне демонстраций против закона о безопасности

Что случилось этой ночью: среда, 1 июля

Глава Пентагона заявил об отсутствии доказательств сговора РФ и талибов

Глава Пентагона заявил об отсутствии доказательств сговора РФ и талибов

Сенат США внес санкции против Nord Stream 2 в проект оборонного бюджета

Трамп одобрил вывод 9,5 тысячи американских военных из Германии

Трамп одобрил вывод 9,5 тысячи американских военных из Германии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');