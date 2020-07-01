Путин назвал целью санкций в отношении Сирии "экономическое удушение" страны

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Нелегальные санкции в отношении Сирии негативно влияют страну и "душат" ее, заявил в среду президент России Владимир Путин.

"Свое негативное влияние оказывают и санкции, введенные в отношении Сирии в обход Совета Безопасности ООН, то есть нелегальные по сути дела, незаконные санкции", - сказал он в ходе видеоконференции глав России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.

Путин рассказал, что, по данным всемирной продовольственной программы, половина населения Сирии, а именно свыше 9 млн человек нуждаются в продовольственной помощи.

"Несмотря на это и на призыв генсекретаря ООН к смягчению санкционного давления в условиях пандемии и в Вашингтоне, и в Брюсселе приняты решения продлить рестрикции против Дамаска, - заявил он. - Кроме того, введены новые санкции, целью которых, безусловно, является стремление к экономическому удушению Сирийской Арабской республики".

Президент России подчеркнул, что важно наладить оказание гуманитарной помощи и поддержать сирийский народ.

Путин также предложил поддержать инклюзивный межсирийский диалог в рамках конституционного комитета в Женеве и помочь участникам встретиться для начала прямого диалога.

"Наша тройка могла бы многое сделать в сфере постконфликтного обустройства Сирии, восстановления экономики и социальной сферы, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц", - сказал он.

И как добавил президент РФ, "в условиях распространения коронавирусной инфекции координация наших усилий на гуманитарном треке урегулирования приобретает еще большую актуальность".

Ранее сообщалось, что 17 июня США ввели новые санкции против Сирии, под которые попали и президент страны Башар Асад со своей супругой. Речь идет о политических и экономических ограничениях. Пока новые санкции введены в отношении 39 граждан и организаций.