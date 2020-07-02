Большинство проголосовавших в Нью-Йорке россиян высказались против поправок

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Большинство из проголосовавших россиян в Нью-Йорке высказались против поправок в Конституцию, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Генконсульства РФ в городе Алексей Топольский.

"В Генконсульстве в Нью-Йорке по поправкам в Конституцию проголосовали 816 человек. 310 человек высказались "за", 505 - "против"", - сообщил Топольский после завершения голосования (03:00 мск).

Он отметил, что голосование в Нью-Йорке проходило в спокойном режиме, без происшествий. Основной поток людей был до 17:00 по местному времени.

В свою очередь в посольстве РФ в Вашингтоне сообщили, что "за" поправки в Конституцию РФ там высказались 395 человек, "против" - 275.

"Подведены итоги голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Вашингтоне. Приняло участие 675 человек: "да" - 395, "нет" - 275. Недействительных бюллетеней - 5", - говорится в распространенном сообщении российского посольства.

Урны в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне были вскрыты в 20:00 по местному времени (03:00 и 04:00 мск) после закрытия участков.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что голосование прошло без серьезных провокаций, явка в Вашингтоне составила почти 700 человек.

"Мы благодарны американским властям, которые с пониманием отнеслись к организации волеизъявления российских граждан в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне. Никаких серьезных провокаций отмечено не было, коллеги помогли нам обеспечить безопасное волеизъявление россиян. Мы этим очень довольны", - сказал Антонов журналистам после завершения голосования в российском посольстве в Вашингтоне (03:00 мск).

В США были организованы три участка для голосования - в посольстве России в Вашингтоне и Генконсульствах РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне (штат Техас).