Поправки в Конституцию поддержали почти 98% избирателей Чечни

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Чечне явка на голосовании по поправками в Конституцию составила 95,14%, сообщил региональный избирком после обработки 100% протоколов. Поддержали поправки 97,92% избирателей, против оказалось 1,94%.

За время голосования жалоб и обращений от наблюдателей и участников плебисцита не поступало, отметили в комиссии.

Ранее сообщалось, что в Чечне после обработки первых протоколов изменения в конституцию поддерживают 89,5% избирателей.

Центризбирком России после обработки 98,01 % протоколов сообщил, что 78,05% проголосовавших одобряют предложенные изменения. Против высказались 21,14% избирателей. По предварительным данным председателя ЦИК Эллы Памфиловой, явка составила 64,99%.