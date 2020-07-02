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Котировки нефти стабилизировались на данных о запасах в США

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо меняются после роста накануне на сообщении Минэнерго США о максимальном за последние шесть месяцев снижении запасов нефти в стране.

К 8:19 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $42,07 за баррель, что на $0,04 (0,1%) выше цены на закрытие сессии в среду. 1 июля контракты подорожали на $0,76 (1,8%), до $42,03 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,01 (0,03%) - до $39,81 за баррель. В среду WTI подорожала $0,55 (1,4%), до $39,82 за баррель.

За первые шесть месяцев 2020 года нефть подешевела на 36%, однако за второй квартал цены подскочили почти на 92%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,195 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Запасы бензина выросли на 1,199 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 593 000 баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 263 000 баррелей, продемонстрировав снижение по итогам восьмой недели подряд.

Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил о снижении запасов нефти в США на 8,16 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет сокращение запасов на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

"Нефтяные цены сохраняют рост на фоне превысившего ожидания сокращение запасов в США. Данные управления энергетической информации (EIA) показали снижение запасов на 7,2 млн баррелей на прошлой неделе - наибольшее сокращение с декабря", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

В то же время, более сильному росту нефтяных цен препятствуют данные о продолжающемся быстром распространении коронавируса в некоторых американских штатах, включая Аризону и три наиболее густонаселенные штаты - Калифорнию, Техас и Флориду, отмечает агентство. Количество новых случаев заражения в стране 1 июля впервые превысило 50 000.

Brent WTI США Минэнерго коронавирус

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